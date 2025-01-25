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Манчестер Юнайтед та Челсі можуть обмінятися гравцями

Олександр Булава — 25 січня 2025, 11:46
Манчестер Юнайтед та Челсі можуть обмінятися гравцями
Алехандро Гарначо
BBC

Манчестер Юнайтед та Челсі розглядають можливість обміну гравцями під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Йдеться про обмін Алехандро Гарначо на Крістофера Нкунку. Остаточного рішення щодо цього ще немає, але між сторонами йдуть переговори.

Напередодні Наполі запропонував МЮ 50 млн євро за трансфер Гарначо. Проте манкуніанці відхилили пропозицію та вимагають в італійців 70 млн євро.

У сезоні-2024/25 аргентинець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів. Водночас Нкунку забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі у 26 поєдинках.

Напередодні Манчестер Юнайтед у драматичному матчі здолав Рейнджерс у Лізі Європи.

Манчестер Юнайтед Крістофер Нкунку Гарначо

Манчестер Юнайтед

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