Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Україна та Румунія визначились з комплектами форми на матч Євро-2024

Владислав Уткін — 17 червня, 10:23
Україна та Румунія визначились з комплектами форми на матч Євро-2024

Збірна України зіграє у синьому комплекті в поєдинку першого туру Євро-2024 проти Румунії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зі свого боку румуни вийдуть на поле в жовтих футболках.

Гра відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.

Нагадаємо, Чемпіон вестиме текстову трансляцію поєдинку. Пряма трансляція гри буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

Збірна України з футболу

Судаков: У кожній грі нам треба брати три очки
Румунія — Україна: онлайн-трансляція
Всі на місці: Збірна України оголосила заявку на матч проти Румунії
Румунія — Україна: відео голів і огляд матчу
Збірна України — збірна Румунії: анонс матчу чемпіонату Європи

Останні новини