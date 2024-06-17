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Всі на місці: Збірна України оголосила заявку на матч проти Румунії

Владислав Уткін — 17 червня, 09:20
Всі на місці: Збірна України оголосила заявку на матч проти Румунії

Збірна України з футболу оголосила заявку на матч першого туру Євро-2024 проти Румунії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До списку потрапили усі 26 футболістів, зокрема травмований Віталій Миколенко. Напередодні головний тренер України Сергій Ребров повідомив, що захисник не допоможе команді у матчі з румунами.

Нагадаємо матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Раніше стало відомо, хто буде головним арбітром цього поєдинку.

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