Стало відомо, на скільки вилетів один з лідерів Барселони
Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо пропустить близько 3 тижнів через травму, яку він отримав у матчі 27 туру Ла Ліги проти Осасуни.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Результати нещодавнього обстеження підтвердили інформацію, що у 26-річного футболіста травма правого привідного м'яза.
Нагадаємо, гравець отримав пошкодження ще у середині першого тайму. До цього він встиг відзначитися голом з пенальті (реалізував з другої спроби) та допоміг команді розгромити Осасуну.
Перемога дозволила Барселоні залишитися на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату, каталонці на 3 очки випереджають мадридський Реал та на 9 балів – Атлетико.
У поточному сезоні Ольмо провів 28 матчів за свій клуб. На його рахунку 8 голів та 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює півзахисника у 60 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що Барселона має намір продати вінгера, якому пророкували велике майбутнє.