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Стало відомо, на скільки вилетів один з лідерів Барселони

Микола Дендак — 28 березня 2025, 15:33
Стало відомо, на скільки вилетів один з лідерів Барселони
Дані Ольмо
ФК Барселона

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо пропустить близько 3 тижнів через травму, яку він отримав у матчі 27 туру Ла Ліги проти Осасуни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Результати нещодавнього обстеження підтвердили інформацію, що у 26-річного футболіста травма правого привідного м'яза.

Нагадаємо, гравець отримав пошкодження ще у середині першого тайму. До цього він встиг відзначитися голом з пенальті (реалізував з другої спроби) та допоміг команді розгромити Осасуну.

Перемога дозволила Барселоні залишитися на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату, каталонці на 3 очки випереджають мадридський Реал та на 9 балів – Атлетико.

У поточному сезоні Ольмо провів 28 матчів за свій клуб. На його рахунку 8 голів та 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює півзахисника у 60 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Барселона має намір продати вінгера, якому пророкували велике майбутнє.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Осасуна травма Дані Ольмо

Дані Ольмо

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