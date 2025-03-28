Стало відомо, на скільки вилетів один з лідерів Барселони

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо пропустить близько 3 тижнів через травму, яку він отримав у матчі 27 туру Ла Ліги проти Осасуни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Результати нещодавнього обстеження підтвердили інформацію, що у 26-річного футболіста травма правого привідного м'яза.

MEDICAL NEWS | Tests conducted this morning have confirmed that first-team player Dani Olmo has a right adductor injury. He is expected to be out for around three weeks. pic.twitter.com/hxyTghGDib — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2025

Нагадаємо, гравець отримав пошкодження ще у середині першого тайму. До цього він встиг відзначитися голом з пенальті (реалізував з другої спроби) та допоміг команді розгромити Осасуну.

Перемога дозволила Барселоні залишитися на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату, каталонці на 3 очки випереджають мадридський Реал та на 9 балів – Атлетико.

У поточному сезоні Ольмо провів 28 матчів за свій клуб. На його рахунку 8 голів та 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює півзахисника у 60 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Барселона має намір продати вінгера, якому пророкували велике майбутнє.