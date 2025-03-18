Барселона має намір продати вінгера, якому пророкували велике майбутнє
Вінгер Барселони Ансу Фаті має покинути каталонський клуб наприкінці нинішнього сезону.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що керівництво "блаугранас" не змінило своїх планів щодо майбутнього 22-річного іспанця – клуб, як і в січні, намагатиметься знайти новий клуб для гравця.
Під час зимового трансферного вікна футболіст відмовився від чотирьох пропозицій і з інформацією Романо саме Фаті матиме останнє слово в цьому питанні.
Барселона залишається відкритою до того, щоб відпустити гравця. У разі такого розвитку подій каталонці можуть підписати нового вінгера.
У сезоні-2024/25 Ансу Фаті зіграв всього у восьми матчах за свій каталонський клуб, в яких не відзначився результативними діями.
Зазначимо, що за свою кар'єру 22-річний футболіст через травми пропустив 672 дні, отримавши загалом 14 ушкоджень.