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Історичне досягнення: Ліверпуль не програє у всіх турнірах 20 матчів поспіль

Микита Павлів — 19 грудня 2024, 11:44
Історичне досягнення: Ліверпуль не програє у всіх турнірах 20 матчів поспіль
Мохамед Салах
Liverpool F.C.

Після перемоги над Саутгемптоном (2:1) у матчі Кубку ліги "мерсисайдці" продовжили свою серію без поразок до 20 матчів у всіх турнірах.

Про історичне досягнення "скаузерів" повідомляє SportsGolazo.

Зазначається, що ця серія триває вже три місяці – остання поразка була від Ноттінгем Форест (0:1) у межах АПЛ. Наразі у команди Слота 17 перемог та 3 нічиї.

Таке з клубом відбувається вперше з 1996 року.

Нагадаємо, у останньому турі у межах АПЛ Ліверпуль втратив очки. "Червоні" зіграли у результативну нічию з лондонським Фулгемом – 2:2, але зберегли лідерство. На даний момент, у підопічних Слота 36 очок за 15 турів.

В Лізі чемпіонів команда теж є лідером. "Скаузери" мають в активі 18 балів за шість турів та вже гарантували собі плейоф головного єврокубку навесні.

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