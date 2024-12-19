Історичне досягнення: Ліверпуль не програє у всіх турнірах 20 матчів поспіль
Після перемоги над Саутгемптоном (2:1) у матчі Кубку ліги "мерсисайдці" продовжили свою серію без поразок до 20 матчів у всіх турнірах.
Про історичне досягнення "скаузерів" повідомляє SportsGolazo.
Зазначається, що ця серія триває вже три місяці – остання поразка була від Ноттінгем Форест (0:1) у межах АПЛ. Наразі у команди Слота 17 перемог та 3 нічиї.
Таке з клубом відбувається вперше з 1996 року.
Нагадаємо, у останньому турі у межах АПЛ Ліверпуль втратив очки. "Червоні" зіграли у результативну нічию з лондонським Фулгемом – 2:2, але зберегли лідерство. На даний момент, у підопічних Слота 36 очок за 15 турів.
В Лізі чемпіонів команда теж є лідером. "Скаузери" мають в активі 18 балів за шість турів та вже гарантували собі плейоф головного єврокубку навесні.