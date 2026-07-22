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Шпигунський скандал в Англії: FA висунула звинувачення головному тренеру Саутгемптона

Олександр Булава — 22 липня 2026, 17:51
Шпигунський скандал в Англії: FA висунула звинувачення головному тренеру Саутгемптона
Тонда Екерт
Саутгемптон

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула звинувачення головному тренеру Саутгемптона Тонді Екерту.

Про це йдеться в заяві організації.

Тренеру інкримінують одразу три порушення правила E3.1 (неналежна поведінка) у період з грудня 2025 по травень 2026 року.

Фахівець організовував шпигунство за тренуваннями Оксфорд Юнайтед, Іпсвіча та Мідлсбро напередодні поєдинків.

Зокрема, аналітик клубу проводив знімання тренування Мідлсбро за 48 годин до гри за допомогою спецобладнання, що порушує 72-годинний "режим тиші", встановлений FA. Через цей інцидент Саутгемптон у травні вже дискваліфікували з фіналу плейоф за вихід до АПЛ, повернувши туди Мідлсбро.

Зауважимо, що 33-річний фахівець Тонда Екерт очолив Саутгемптон у грудні минулого року. До цього він був головним тренер молодіжної команди U-21 "святих", а раніше працював асистентом тренера в італійському Дженоа. Основна команда Саутгемптона під керівництвом Екерта зіграла 35 матчів, у яких 21 раз перемогла, 9 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

Нагадаємо, у червні Саутгемптон викупив контракт ізраїльського воротаря Даніеля Переца в мюнхенської Баварії.

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