Ліверпуль – перша команда, яка гарантувала собі плейоф Ліги чемпіонів

За підсумками першого ігрового дня шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль став першою командою, що гарантувала собі участь у плейоф турніру.

"Червоні" виграли всі шість матчів та мають у своєму активі 18 очок.

Аталанта, що розмістилась на 9 місці набрала 11 залікових балів.

Нагадаємо, перші вісім команд виходять у плейоф напряму. Команди з 9 по 24 місце розіграють між собою право залишитись на турнірі.

У двох матчах основного етапу, що залишились, Ліверпуль зіграє із Ліллем та ПСВ та має всі шанси здобути максимальний результат.

Відзначимо, раніше визначилась команда, яка за підсумками шостого туру точно залишає Ліги чемпіонів.