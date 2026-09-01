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Астон Вілла віддала 25 мільйонів за захисника

Олег Дідух — 1 вересня 2026, 18:46
Астон Вілла віддала 25 мільйонів за захисника
Тейлор Харвуд-Белліс
ФК Астон Вілла

Англійський захисник Саутгемптон Тейлор Харвуд-Белліс став гравцем Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба бірмінгемського клубу.

Терміни дії контракту не розголошують. За інформацією ЗМІ, Саутгемптон отримає за свого гравця 25 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів можливих бонусів. У складі Астон Вілли 24-річний захисник виступатиме під 4-м номером.

За Саутгемптон Харвуд-Белліс виступав з літа 2023 року. До цього захищав кольори Манчестер Сіті, Блекберна, Андерлехта, Сток Сіті та Бернлі. У листопаді 2024 року Харвуд-Белліс провів 1 матч за збірну Англії (перемога 5:0 над Нідердандами в Лізі націй), відзначившись у ньому забитим голом.

Раніше Астон Вілла віддала 55 мільйонів євро за вінгера ПСЖ Їбраїма Мбайє.

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