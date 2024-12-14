Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема, Евертон Миколенка розписав мирову з Арсеналом у 16 турі АПЛ

У суботу, 14 грудня, відбулися перші матчі 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

У Лондоні Арсенал та Евертон розписали безгольову нічию. Український оборонець "ірисок" Віталій Миколенко відіграв повний матч. Водночас Олександр Зінченко пропустив зустріч через травму.

Ліверпуль після результативної нічиєї з Ньюкаслом зміг врятуватись від поразки у грі з Фулгемом – 2:2. Зазначимо, що "червоні" з 17-ї хвилини грали у меншості після вилучення Ендрю Робертсона.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

16 тур, 14 грудня

Арсенал – Евертон 0:0

Вулвергемптон – Іпсвіч 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Догерті (автогол), 1:1 – 72 Кунья, 1:2 – 90+4 Тейлор

Ліверпуль – Фулгем 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Перейра, 1:1 – 47 Гакпо, 1:2 – 76 Муніз, 2:2 – 85 Жота

Ньюкасл – Лестер 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Мерфі, 2:0 – 47 Гімараес, 3:0 – 50 Ісак, 4:0 – 60 Мерфі

Сьогодні відбудеться ще один матч:

19:30 Ноттінгем Форест – Астон Вілла

Раніше стало відомо, що один з клубів АПЛ висунув ультиматум хорватському колективу через емблему.