Зірковий актор і власник Рексема жорстко потролив Саутгемптон перед матчем у Чемпіоншипі

Співвласники Рексема Раян Рейнольдс та Роб Макелгенні знайшли креативний спосіб потролити Саутгемптон напередодні очної зустрічі команд. У рекламному ролику для нового спонсора клубу вони зробили тонкий, але дуже зрозумілий натяк на нещодавній шпигунський скандал за участю "святих".

У відео Рейнольдс та Макелгенні по черзі визирають з-за дерева, після чого близько хвилини серйозно розмірковують про важливість конфіденційності та те, що деякі речі не варто показувати стороннім.

"Сьогодні, без особливої причини, ми хочемо поговорити про важливість конфіденційності", — починає Рейнольдс.

Макелгенні продовжує тему шпигунів, які можуть побачити те, що ви робите, а Раян наприкінці додає:

"Організація, яка справді поважає вашу конфіденційність".

А потім чоловіки видають головний жарт:

"Це там тренується "Саутгемптон"?"

Жарт відсилає до скандалу, який спалахнув у травні. Працівника Саутгемптона спіймали на таємній зйомці тренування Мідлсбро перед півфіналом плейоф Чемпіоншипу. Пізніше "святих" звинуватили у трьох епізодах шпигунства — ще два стосувалися Оксфорда та Іпсвіча.

Читайте також : Відео Фото Любов по-голлівудськи. Як Дедпул з другом подарували Рексему казку

Саутгемптон зрештою виграв півфінал плейоф, але через скандал клуб отримав покарання перед новим сезоном: його виключили з фіналу плейоф, а також наклали штраф у чотири очки.

Тепер цей скандал отримав нове життя завдяки Рейнольдсу та Макелгенні. Особливо влучним жарт робить той факт, що вже зовсім скоро команди зустрінуться безпосередньо на футбольному полі – матч Рексема та Саутгемптона відбудеться 19 вересня.