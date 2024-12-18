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Арсенал з хеттриком Жезуса здолав Крістал Пелес, Брентфорд із Ярмолюком поступився Ньюкаслу в 1/4 фіналу Кубку ліги

Олександр Булава — 18 грудня 2024, 23:55
Арсенал з хеттриком Жезуса здолав Крістал Пелес, Брентфорд із Ярмолюком поступився Ньюкаслу в 1/4 фіналу Кубку ліги
Фото - gettyimages

У середу, 18 грудня, відбулись три матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги.

У першій зустрічі ігрового дня лондоський Арсенал вдома обіграв Крістал Пелес. Хеттриком відзначився бразильський нападник Габріел Жезус. Зазначимо, що український оборонець "канонірів" Олександр Зінченко пропускав зустріч через травму.

Брентфорд на виїзді поступився Ньюкаслу. Дубль на рахунку Сандро Тоналі, ще один гол в активі Фабіана Шера. Український півзахисник Єгор Ярмолюк відіграв повний матч.

В ще одному поєдинку Ліверпуль з голами Нуньєса та Елліота переграв Саутгемптон 2:1.

Кубок англійської ліги
1/4 фіналу, 18 грудня

Арсенал – Крістал Пелес 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Матета, 1:1 – 54 Жезус, 2:1 – 73 Жезус, 3:2 – 81 Жезус, 3:2 – 85 Нкетіа

Ньюкасл – Брентфорд 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Тоналі, 2:0 – 43 Тоналі, 3:0 – 69 Шер, 3:1 – 90+1 Вісса

Саутгемптон – Ліверпуль 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 24 Нуньєс, 0:2 – 32 Елліотт, 1:2 – 59 Арчер

Ще один матч чвертьфіналу відбудеться у четвер, 19 грудня. Тоттенгем вдома зіграє з Манчестер Юнайтед.

Крістал Пелес Англія, Кубок Ліги Арсенал Лондон

Крістал Пелес

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