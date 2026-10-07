Головного тренера Саутгемптона умовно дискваліфікували на 6 тижнів за шпигунство

Головний тренер англійського Саутгемптона Тонда Екерт отримав 6-тижневий термін умовної дискваліфікації за шпигунство.

Про це повідомляє The Guardian.

Футбольна асоціація Англії (ФА) заявила, що якщо будуть зафіксовані випадки шпигунства за тренуванням інших команд, то вирок Екерта набуде чинності. Окрім цього, наставник був оштрафований на 28 000 фунтів стерлінгів (близько 33 068 євро).

"Призупинена санкція набуде чинності у разі, якщо буде встановлено, що він порушив правила чи норми, вимагаючи, санкціонуючи, отримуючи або використовуючи інформацію, отриману в результаті спостереження за тренуванням іншого клубу, незалежно від того, у якій формі таке спостереження здійснювалося" – йдеться у повідомленні.

Таким чином, коуч "святих" зможе керувати командою під час матчу 9-го туру Чемпіоншипу проти Портсмута, який відбудеться 11 жовтня. Гра стартує о 14:00 за київським часом.

ФА висунула звинувачення Екерту у трьох порушеннях правил. Раніше було встановлено комісією Англійської футбольної ліги, що 33-річний німецький наставник тричі організовував шпигунство за тренуваннями інших команд. Йшлося про Мідлсбро, Іпсвіч і Оксфорд.

Зауважимо, що 33-річний фахівець Тонда Екерт очолив Саутгемптон у грудні минулого року. До цього він був наставником молодіжної команди U-21 "святих", а раніше працював асистентом тренера в італійському Дженоа.

Основна команда Саутгемптона під керівництвом Екерта зіграла 45 матчів, у яких здобула 26 перемог, 11 разів зіграла внічию та зазнала 8 поразок.

Нагадаємо, що англійський колектив був покараний через численні порушення правил, які пов'язані з несанкціонованою відеозйомкою тренувань інших клубів.

Повідомлялося, що один із персоналу Саутгемптона вів приховану зйомку тренування Міддлсбро перед півфіналом плейоф за підвищення у класі. У розташуванні суперника заявили, що аналітик "святих" знімав їх тренувальний процес із кущів за два дні до першого поєдинку.

Команду покарали виключенням з фіналу плейоф, а також зняли 4 очки на наступний сезон.

Також додамо, що "святі" подали апеляцію до Арбітражної комісії Футбольної ліги Англії (EFL), щоб скасувати цей вирок, проте вона його відхилила.