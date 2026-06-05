Саутгемптон викупив ізраїльського голкіпера Баварії

Англійський Саутгемптон викупив контракт ізраїльського воротаря Даніеля Переца у мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє пресслужба "святих".

Нова угода розрахована на чотири роки співпраці. Transfemarkt оцінює трансферну вартість 25-річного голкіпера у чотири мільйони євро.

Нагадаємо, що "баварці" віддали Переца в оренду Саутгемптону у січні цього року. Першу половину кампанії-25/26 Даніель провів у Гамбурзі, але не зміг здобути місце в основі – лише два матчі в Кубку Німеччини та один пропущений гол.

Вже у футболці "святих" Перец зіграв у 26 поєдинках, у яких пропустив 24 м'ячі та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що за підсумками сезону 25/26 Саутгемптон посів четверте місце в Чемпіоншипі та потрапив до стадії плейоф за вихід до Англійської Прем'єр-ліги, з якого був виключений. Англійський колектив був покараний через численні порушення правил, які пов'язані з несанкціонованою відеозйомкою тренувань інших клубів.

Повідомлялося, що один із персоналу Саутгемптона вів приховану зйомку тренування Міддлсбро перед півфіналом плейоф за підвищення у класі. У розташуванні суперника заявили, що аналітик "святих" знімав їх тренувальний процес із кущів за два дні до першого поєдинку.

Окрім виключення з фіналу плейоф, із Саутгемптона зняли 4 очки на наступний сезон Чемпіоншипу 2026/27.

Також додамо, що "святі" подали апеляцію до Арбітражної комісії Футбольної ліги Англії (EFL), щоб скасувати цей вирок, проте вона його відхилила.