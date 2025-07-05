І знову дуель Англії та Бразилії: визначилася перша півфінальна пара КЧС-2025

Сьогодні, 5 липня, у США за місцевим часом завершився перший ігровий день стадії 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року.

За його підсумками стали відомі команди, які зустрінуться одна з одною у півфіналі даного турніру – першою півфінальною парою стали Флуміненсе та Челсі.

Бразильський колектив переграв Аль-Хіляль (2:1), у той час як англійці з аналогічним рахунком вибили Палмейрас (2:1).

Інші півфіналісти будуть визначені за підсумком другого ігрового дня, який розпочнеться сьогодні ввечері, коли зіграють ПСЖ та Баварія. Вони вийдуть на поле о 19:00 за икївським часом.

Одна з цих команд зустрінеться з переможцем пари Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд, чий матч відбудеться також сьогодні, 5 липня. Старт гри запланований на 23:00 за Києвом.

Клубний чемпіонат світу-2025. 1/2 фіналу

08.07, 22:00 | Флуміненсе – Челсі

09.07, 22:00 | ПСЖ/Баварія – Реал Мадрид/ Боруссія Дортмунд

Раніше стало відомо, наскільки великі призові мадридський Реал пообіцяв своїм гравцям за перемогу на КЧС-2025.

Нагадаємо, що аналітичний портал Opta Analyst за допомогою суперкомп'ютера визначив фаворита турніру.