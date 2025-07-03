Не ПСЖ чи Реал: визначився фаворит на перемогу на Клубному чемпіонаті світу

За підсумками матчів 1/8 фіналу визначилися всі чвертьфінальні пари Клубного чемпіонату світу.

Аналітичний портал Opta Analyst за допомогою суперкомп'ютера визначив шанси команд на перемогу в турнірі.

Так найбільший відсоток на можливий виграш КЧС отримав лондонський Челсі. "Сині" мають 26,8% шансів забрати трофей.

Це сталося через більш прохідну, на думку штучного інтелекту, сітку плейоф. Так у 1/4 Челсі зіграє з Палмейрас та в разі успіху зустрінеться у півфіналі з кимось із пари Аль-Хіляль – Флуміненсе.

Іншими фаворитами є 4 команди з протилежної сторони сітки, а саме ПСЖ, Реал Мадрид, Баварія та Боруссія Дортмунд.

Успіх парижан оцінюється у 24,9%, а команди Андрія Луніна в 16,9%. Трохи менше вірять у шанси німецьких команд – 14,8% для Баварії та 7,6% для Боруссії Дортмунд.

Перемога Аль-Хіляля, Палмейрас та Флуміненсе розглядається суперкомп'ютером у менш як 5% шансу.

Зауважимо, що перша гра 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу відбудеться вже в п'ятницю, 4 липня, о 22:00 за київським часом.