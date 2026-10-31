Челсі – Манчестер Юнайтед: коли та де дивитися матч грандів у 9 турі АПЛ

Челсі – Манчестер Юнайтед: де та коли дивитись матч

У суботу, 31 жовтня, відбудеться поєдинок дев'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Челсі вдома прийматиме Манчестер Юнайтед.

Команди визначатимуть сильнішого на "Стемфорд Бридж". Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 18 квітня. Тоді "червоні дияволи" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Наразі Челсі з 13-ма очками посідає п'яте місце в турнірній таблиці. МЮ має на шість залікових балів менше та розташовується на 16-й сходинці.

У попередньому турі обидва колективи зазнали поразок: підопічні Майкла Карріка були розгромлені Борнмутом (0:3), а "сині" в меншості програли вдома Тоттенгему (0:2).