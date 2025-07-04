Реал пообіцяв своїм гравцям солідні призові за клубний ЧС – ЗМІ
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Мадридський Реал фінансово мотивував своїх гравців до тріумфу на клубному чемпіонаті світу.
Про це повідомляє видання AS.
Клуб пообіцяв кожному футболісту премію в розмірі одного мільйона євро за здобуття трофею. Повідомляється, що це рекордна сума, яку Реал коли-небудь пропонував за короткостроковий турнір.
Нагадаємо, що 5 липня у чвертьфіналі КЧС Реал зустрінеться з Боруссією Дортмунд. На попередній стадії підопічні Хабі Алонсо перемогли Ювентус, а німецький клуб здолав мексиканський Монтеррей.
Раніше визначився фаворит на перемогу на Клубному чемпіонаті світу.