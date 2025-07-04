Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Реал пообіцяв своїм гравцям солідні призові за клубний ЧС – ЗМІ

Андрій Мошкун — 4 липня 2025, 19:08
Реал пообіцяв своїм гравцям солідні призові за клубний ЧС – ЗМІ
/x.com/realmadriden

Мадридський Реал фінансово мотивував своїх гравців до тріумфу на клубному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє видання AS.

Клуб пообіцяв кожному футболісту премію в розмірі одного мільйона євро за здобуття трофею. Повідомляється, що це рекордна сума, яку Реал коли-небудь пропонував за короткостроковий турнір.

Нагадаємо, що 5 липня у чвертьфіналі КЧС Реал зустрінеться з Боруссією Дортмунд. На попередній стадії підопічні Хабі Алонсо перемогли Ювентус, а німецький клуб здолав мексиканський Монтеррей.

Раніше визначився фаворит на перемогу на Клубному чемпіонаті світу.

Боруссія Дортмунд Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид

Реал Мадрид

Так важко знайти правильні слова, – Трент відреагував на загибель Жоти
Лунін ухвалив рішення про майбутнє у Реалі
Реал готовий продати зіркового бразильця
Виступав за московський ЦСКА: легендарний гравець Реала став спортивним директором клубу
Куртуа: Александер-Арнольд – справжній нічний кошмар для воротарів

Останні новини