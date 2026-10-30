Основний захисник Челсі отримав важку травму

Центральний захисник Челсі та збірної Франції Максенс Лакруа отримав складну травму.

Про це повідомляє Фабріс Хоукінз.

У середу, 28 жовтня, Челсі у серії пенальті вилетів від Ліверпуля 1/8 фіналу Кубку ліги. Лакруа у тому матчі був замінений наприкінці першого тайму через травму.

У нього діагностували розрив м'язу стегна. Точні терміни відновлення наразі не відомі, проте не виключено, що Лакруа вибув до кінця 2026 року.

26-річний захисник перейшов у Челсі з Крістал Пелес влітку поточного року за 61 мільйон євро та одразу став гравцем основи в команді Хабі Алонсо. У поточному сезоні на його рахунку 1 асист у 11 матчах у всіх турнірах.

Раніше Челсі через травму втратив основного форварда Жоау Педру.