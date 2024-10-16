Фанати Роми Довбика під час гри з Інтером проведуть акцію протесту проти керівництва

Фанати Роми Артема Довбика, які представляють Сurva Sud (південна трибуна за воротами) збираються протестувати проти правління сім'ї Фрідкінів.

Про це повідомив сайт Pagineromaniste.com, з посиланням на адвоката Лоренцо Контуччі, який опублікував допис у себе в Instagram.

Тифозі попередили, що 15 хвилин матчу вони принципово проведуть поза межами стадіону. Таким чином вони хочуть показати своє невдоволення керівництвом.

"Для того, щоб керувати Ромою, недостатньо витрачати гроші. Потрібно створити клуб, яким кожен "романіст" міг би пишатися. Оскільки цього не відбувається, "романісти" з усіх секторів запрошуються приєднатися до протесту. Родина Фрідкін, ми вимагаємо змінити курс", – сказано в заяві.

Після 7 турів "вовки" мають 10 очок і посідають 9 сходинку. Інтер йде на 2 місці – 14 набраних балів. Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому.