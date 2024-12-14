Баварія поступилась Майнцу, Баєр переграв Аугсбург у 14 турі Бундесліги

У суботу, 14 грудня, відбулися матчі 14 туру німецької Бундесліги.

Мюнхенська Баварія, після розгрому Шахтаря у Лізі чемпіонів, на виїзді несподівано поступилась Майнцу. Дубль в активі 32-річного корейця Дже Сон Лі, у гостей наприкінці зустрічі відзначився Лерой Сане.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга 14 тур, 14 грудня

Аугсбург – Баєр Леверкузен 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Тер'є, 0:2 – 40 Вірц

Боруссія Менхенгладбах – Гольштайн Кіль 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 1 Кляйндінст, 2:0 – 26 Гак, 2:1 – 30 Гігович, 3:1 – 43 Плеа, 4:1 – 79 Плеа

Майнц – Баварія Мюнхен 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Лі Дже Сон, 2:0 – 60 Лі Дже Сон, 2:1 – 87 Сане

Уніон Берлін – Бохум – призупинено на 90+5 хвилині

Голи: 0:1 – 23 Сіссоко, 1:1 – 33 Голлербах

Сьогодні відбудеться ще один матч:

19:30 Санкт-Паулі – Вердер Бремен

Нагадаємо, тур розпочався у п'ятницю. Фрайбург вдома у матчі з 7 голами обіграв Вольфсбург.