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Конфлікту між Мудриком та Шапаренком через 10 номер не було

Андрій Твердохліб , Денис Шаховець — 17 вересня, 17:13
Конфлікту між Мудриком та Шапаренком через 10 номер не було
Микола Шапаренко та Михайло Мудрик
Getty Images

Напередодні футбольний блогер Ігор Циганик у своїй авторській програмі заявив, що під час вересневих матчів збірної України відбувся конфлікт між півзахисниками Миколою Шапаренком і Михайлом Мудриком. Причиною став 10-й номер на футболці.

Як стало відомо Чемпіону з власних джерел, наближених до національної команди, інформація про конфлікт між Мудриком та Шапаренком не відповідає дійсності.

Жодної конфліктної ситуації через 10-й ігровий номер між футболістами не виникало, вони порозумілись між собою.

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Зазначимо, що Шапаренко вперше одягнув футболку з номером 10 під час товариського матчу проти Франції (1:7) у жовтні 2020 року.

Після цього півзахисник Динамо також виступив під десяткою на Євро-2020, а згодом, коли був травмованим, футболка з його номером дісталася Мудрику. Шапаренко ж останнім часом, зокрема на Євро-2024, виступав з 19-ю на спині.

На нещодавньому матчі Ліги націй проти Албанії (1:2) номер 10 повернувся до Шапаренка, оскільки Мудрик не міг зіграти через пошкодження. А вже в наступному поєдинку проти Чехії (2:3) обидва футболісти були на полі, однак Мудрик грав під номером 20.

Наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти національної команди Грузії.

Збірна України з футболу Микола Шапаренко Михайло Мудрик

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