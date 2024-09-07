Украина проиграла Албании в стартовом туре Лиги наций

В чешской Праге на стадионе "Летна" состоялся матч первого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины принимала национальную команду Албании. Поединок завершился поражением "сине-желтых" со счетом 1:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а уже в начале второй половины встречи команда Сергея Реброва забила быстрый гол. Миколенко с левого фланга сделал передачу к линии штрафной, откуда Конопля в одно касание точно пробил в ближний угол.

Албанцы не заставили долго ждать "ответки". Уже через пять минут Асани подал угловой с правого фланга на дальнюю, начались отскоки, и в конце концов Исмайли сравнял счет.

А на экваторе второго тайма Асани уже и сам забил, расстреляв ворота в касание после передачи от Маная, что позволило гостям в итоге одержать волевую победу.

1:2 — сборная Украины с поражения начинает выступление в новом розыгрыше Лиги наций. В следующем туре "сине-желтые" сыграют 10 сентября против Чехии, которая в параллельном поединке проиграла Грузии (1:4). Албания в тот же день на своем поле будет принимать грузинов.

Лига наций. Групповой этап, 1 тур

7 сентября. Прага, стадион "Летна"

Украина — Албания 1:2

Голы: Конопля (49) — Исмайли (54), Асани (66)

Украина: Трубин — Миколенко, Забарный, Матвиенко, Конопля, Бражко (Малиновский, 81), Шапаренко (Ванат, 72), Судаков (Ярмоленко, 72), Кабаев (Пихаленок, 72), Яремчук, Цыганков (Зинченко, 81)

Албания: Стракоша — Митай, Кумбула, Исмайли, Хюсай, Рамадани, Аслани, Асани, Н.Байрами (Ходжа, 77), Лячи (Бериша, 72), Манай