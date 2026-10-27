Верес пробився у чвертьфінал Кубку України, здолавши Лівий Берег

У вівторок, 27 жовтня, стартувала стадія 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

У першому поєдинку Лівий Берег вдома приймав Верес. Зустріч розпочалась із запізненням через повітряну тривогу.

Рахунок у цьому протистоянні відкрив Веслі Помба. Бразилець наприкінці першого тайму під час контратаки увірвався у штрафний майданчик й ударом від стійки відправив м'яч у сітку воріт.

Цей забитий м'яч залишився єдиним у матчі. Верес став першим учасником 1/4 фіналу.

Зазначимо, що у другому поєдинку ігрового дня Шахтар у Львові прийматиме Динамо. "Класичне" має розпочатись о 18:00.

Кубок України-2026/27

1/8 фіналу, 27 жовтня

Лівий Берег – Верес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 41 Помба

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.