Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Верес пробився у чвертьфінал Кубку України, здолавши Лівий Берег

Денис Іваненко — 27 жовтня 2026, 16:10
Верес пробився у чвертьфінал Кубку України, здолавши Лівий Берег
Результати матчів Кубку України за 27 жовтня
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

У вівторок, 27 жовтня, стартувала стадія 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

У першому поєдинку Лівий Берег вдома приймав Верес. Зустріч розпочалась із запізненням через повітряну тривогу.

Рахунок у цьому протистоянні відкрив Веслі Помба. Бразилець наприкінці першого тайму під час контратаки увірвався у штрафний майданчик й ударом від стійки відправив м'яч у сітку воріт.

Цей забитий м'яч залишився єдиним у матчі. Верес став першим учасником 1/4 фіналу.

Зазначимо, що у другому поєдинку ігрового дня Шахтар у Львові прийматиме Динамо. "Класичне" має розпочатись о 18:00.

Кубок України-2026/27
1/8 фіналу, 27 жовтня

Лівий Берег – Верес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 41 Помба

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.

Кубок України з футболу

Кубок України з футболу

Легенда Карпат зробив прогноз на "Класичне" в Кубку України
Шахтар – Динамо: анонс онлайн-трансляції матчу 1/8 фіналу Кубку України
Будуть грати дуже надійно: Грозний зробив прогноз на перше "Класичне" сезону-2026/27
Український тренер спрогнозував результат зустрічі Шахтар – Динамо в національному Кубку
Шахтар – Динамо і Лівий Берег – Верес: онлайн-трансляції ігор 1/8 фіналу Кубку України 27 жовтня

Останні новини