Верес пробився у чвертьфінал Кубку України, здолавши Лівий Берег
У вівторок, 27 жовтня, стартувала стадія 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.
У першому поєдинку Лівий Берег вдома приймав Верес. Зустріч розпочалась із запізненням через повітряну тривогу.
Рахунок у цьому протистоянні відкрив Веслі Помба. Бразилець наприкінці першого тайму під час контратаки увірвався у штрафний майданчик й ударом від стійки відправив м'яч у сітку воріт.
Цей забитий м'яч залишився єдиним у матчі. Верес став першим учасником 1/4 фіналу.
Зазначимо, що у другому поєдинку ігрового дня Шахтар у Львові прийматиме Динамо. "Класичне" має розпочатись о 18:00.
Лівий Берег – Верес 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 41 Помба
Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.