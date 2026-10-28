Харків здобув непросту перемогу над аматорським Маяком у 1/8 фіналу Кубку України
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Харків став ще одним чвертьфіналістом Кубку України з футболу сезону-2026/27. Команда Младена Бартуловича на виїзді обіграла льбительський Маяк Сарни.
Господарі зуміли дати гідний бій представнику УПЛ і були близькі до сенсації, зрівнявши рахунок на 76 хвилині зусиллями Юрія Романюка. Проте на останніх хвилинах основного часу Валерій Дубко все ж приніс гостям перемогу з рахунком 2:1.
Кубок України-2026/27
1/8 фіналу, 28 жовтня
Маяк Сарни – Харків – 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 35 Когут, 1:1 – 76 Романюк, 1:2 – 87 Дубко
Також у середу, 28 жовтня, відбудуться ще три матчі 1/8 фіналу Кубку України-2026/27.
- ЛНЗ – Металіст
- Поділля – Новий Розділ
- Чернігів – Епіцентр
Напередодні Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0, граючи з 30-ї хвилини у більшості через вилучення Тараса Михавка.