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Харків здобув непросту перемогу над аматорським Маяком у 1/8 фіналу Кубку України

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 13:19
Харків здобув непросту перемогу над аматорським Маяком у 1/8 фіналу Кубку України
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Харків став ще одним чвертьфіналістом Кубку України з футболу сезону-2026/27. Команда Младена Бартуловича на виїзді обіграла льбительський Маяк Сарни.

Господарі зуміли дати гідний бій представнику УПЛ і були близькі до сенсації, зрівнявши рахунок на 76 хвилині зусиллями Юрія Романюка. Проте на останніх хвилинах основного часу Валерій Дубко все ж приніс гостям перемогу з рахунком 2:1.

Кубок України-2026/27
1/8 фіналу, 28 жовтня

Маяк Сарни – Харків – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Когут, 1:1 – 76 Романюк, 1:2 – 87 Дубко

Також у середу, 28 жовтня, відбудуться ще три матчі 1/8 фіналу Кубку України-2026/27.

  • ЛНЗ – Металіст
  • Поділля – Новий Розділ
  • Чернігів – Епіцентр

Напередодні Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0, граючи з 30-ї хвилини у більшості через вилучення Тараса Михавка.

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