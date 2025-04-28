Почесний відхід: стали відомі умови розірвання контракту Реала з Анчелотті

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті домовився з клубом про розірвання контракту.

Про це повідомляє Relevo.

"Вершкові" не будуть створювати жодних перешкод 65-річному італійському тренеру щодо його відходу у збірну Бразилії.

Ба більше, мадридці виплатять йому всю суму передбачену умовами контракту, а також зроблять його довічним послом клубу.

Зазначається, що Анчелотті може піти на компроміс із клубом, погодившись зменшити суму можливих виплат.

Нагадаємо, за даними L'Equipe Анчелотті підписав останній контракт з мадридським Реалом до 2026 року із зарплатою в 11 мільйонів євро, що робить його одним із найбільш високооплачуваних тренерів у світі.

Раніше повідомлялося, що у Мадрид приїхав представник збірної Бразилії, щоб переконати Анчелотті якнайшвидше підписати контракт.

Напередодні відбувся фінал Кубку Іспанії, в якому Реал програв Барселоні.

Після матчу, в якому були вилучені три гравці "бланкос", Карло Анчелотті відмовився обговорювати роботу арбітрів.