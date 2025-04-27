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Представник Федерації футболу Бразилії прилетів до Іспанії заради переговорів з Анчелотті

Олексій Погорелов — 27 квітня 2025, 11:49
Представник Федерації футболу Бразилії прилетів до Іспанії заради переговорів з Анчелотті
Карло Анчелотті
independent.co.uk

Якщо не трапиться нічого екстраординарного, то головний тренер Реала Карло Анчелотті в кінці цього сезону очолить збірну Бразилії.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, до Іспанії прилетів емісар Федерації футболу Бразилії Дієго Фернандес, який протягом останніх місяців вів переговори з 65-річним італійцем.

Зараз Фернандес знаходиться в Севільї, щоб знову зустрітися з тренером і спробувати завершити угоду, для якої є два стартові сценарії: травень або липень.

Фернандес виступає зовнішнім зв'язковим для Федерації футболу Бразилії. Тому Анчелотті ніколи не порушував свого слова, коли він неодноразово наполягав, що не зустрічався і не бачив жодного керівника бразильської Федерації.

Ще одна мета поїздки Дієго Фернандеса до Севільї – спробувати переконати Анчелотті якнайшвидше приєднатися до збірної Бразилії. Якщо італієць прийме пропозицію, йому доведеться покинути Реал у травні та відмовитися від участі в клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, відбувся фіналу Кубку Іспанії, в якому Реал програв Барселоні.

Після матчу, в якому були вилучені три гравці "бланкос", Карло Анчелотті відмовився обговорювати роботу арбітрів.

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