Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги конференцій

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 13:59
Українські арбітри працюватимуть на матчі плейоф раунду Ліги конференцій між хорватською Рієкою та кіпрською Омонією.

Про це повідомляє УЄФА.

Так, головним арбітром поєдинку призначено Миколу Балакіна, а допомагатимуть йому на лініях Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим суддею стане Віталій Романов.

За систему VAR відповідатимуть Віктор Копієвський і Дмитро Панчишин.

Матч відбудеться у четвер, 26 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

