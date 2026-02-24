Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги конференцій
Микола Балакін
УАФ
Українські арбітри працюватимуть на матчі плейоф раунду Ліги конференцій між хорватською Рієкою та кіпрською Омонією.
Про це повідомляє УЄФА.
Так, головним арбітром поєдинку призначено Миколу Балакіна, а допомагатимуть йому на лініях Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим суддею стане Віталій Романов.
За систему VAR відповідатимуть Віктор Копієвський і Дмитро Панчишин.
Матч відбудеться у четвер, 26 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що колишнього арбітра АПЛ засуджено до умовного терміну ув'язнення за відео із дитячою порнографією.