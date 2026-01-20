Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи

Українські арбітри працюватимуть на матчі 7-го туру основного етапу Ліги Європи між угорським Ференцварошем та грецьким Панатінаїкосом.

Про це повідомляє УЄФА.

Так, головним арбітром поєдинку призначено Миколу Балакіна, а допомагатимуть йому на лініях Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертим суддею стане Віталій Романов.

За систему VAR відповідатиме Денис Шурман, його асистентом буде Дмитро Панчишин.

Зазначимо, що для Балакіна це буде третій матч у Лізі Європи у цьому сезоні та сьомий загалом.

Матч Ференцварош – Панатінаїкос відбудеться у четвер, 22 січня.

