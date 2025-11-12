Українська правда
Українська бригада суддів обслужить матч Італії у відборі до ЧС-2026

Олег Дідух — 12 листопада 2025, 12:23
Микола Балакін
Українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним призначена на матч відбору до чемпіонату світу 2026 року Молдова – Італія.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Асистентами Балакіна будуть Олександр Беркут і Володимир Висоцький. Четвертий арбітр – Клим Заброда. Арбітри VAR – Денис Шурман і Дмитро Панчишин.

Матч Молдова – Італія відбудеться у Кишиневі в четвер, 13 листопада. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом.

Раніше Балакін двічі обслуговував матчі відбору до чемпіонатів світу. Це були поєдинки відбору до ЧС-2022 Грузія – Косово та Північна Македонія – Ліхтенштейн.

На початку листопада Балакін обслуговував матч 4 туру Ліги Європи між австрійським Штурмом і англійським Ноттінгем Форест.

