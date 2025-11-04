Балакін розсудить матч Ноттінгема Зінченка проти Штурма в Лізі Європи

Українські арбітри працюватимуть на матчі 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА між австрійським Штурмом та англійським Ноттінгемом Форест, у складі якого грає Олександр Зінченко.

Про це повідомляє УЄФА.

Так, головним арбітром поєдинку призначено Миколу Балакіна, а допомагатимуть йому на лініях Олександр Беркут та Володимир Висоцький. Четвертим суддею стане Віталій Романов.

За систему VAR відповідатиме німець Роберт Шродер, його асистентом буде Дмитро Панчишин.

Матч відбудеться у четвер, 6 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Після трьох матчів Ноттінгем перебуває на 17 позиції, а Штурм йде 27-м у турнірній таблиці Ліги Європи.

Зазначимо, що саме Микола Балакін отримав нагороду найкращого арбітра Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.