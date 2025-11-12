Українська правда
Українська бригада арбітрів розсудить матч кваліфікації ЧС-2026 Молдова – Італія

Микола Дендак — 12 листопада 2025, 18:10
Микола Балакін
УАФ

Українські арбітри працюватимуть на матчі 7-го туру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу між збірними Італії та Молдови.

Про це повідомляє УЄФА.

Так, головним арбітром поєдинку призначено Миколу Балакіна, а допомагатимуть йому на лініях Олександр Беркут та Володимир Висоцький. Четвертим суддею стане Клим Заброда.

За систему VAR відповідатиме Денис Ширман, його асистентом буде Дмитро Панчишин.

Матч відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Після семи матчів Італія перебуває на 2 позиції, а Молдова йде останньою. Таблицю очолює Норвегія, у якої максимальні 18 очок.

Зазначимо, що Микола Балакін отримав нагороду найкращого арбітра Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

