Верес і Кривбас оголосили склади на матч 3 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Вереса та Кривбаса на матч 3 туру чемпіонату України-2024/25.

Верес: Кожухар, Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Кучеров, Сікейра, Дахновський, Шарай, Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Когут, Ющишин, Гакман, Мельник, Чечер, Куція, Кльоц, Луан, Світюха, Мрвальєвич.

Кривбас: Кліщук, Дібанго, Стецьков, Романчук, Понєдєльнік, Бізімана, Вакулко, Соса, Луньов, Кузик, Прінс.

Запасні: Маханьков, Драмбаєв, Конате, Бандейра, Оче, Аморозо, Жан По, Микитишин, Хомченовський, Твердохліб, Задерака, Кожушко.

Нагадаємо, Кривбас у минулому турі розгромно поступився Карпатам. Після матчу стався скандал за участі головних тренерів — Юрій Вернидуб не став тиснути руку Владиславу Лупашку.

На тижні криворіжці провели матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Вікторії Пльзень, у якому зазнали мінімальної поразки.

Верес тиждень тому до кінця намагався врятуватися в матчі з Динамо, але все ж поступився з рахунком 1:2.