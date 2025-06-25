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Шахтар може провести матчі єврокубків наступного сезону на двох різних стадіонах

Станіслав Лисак — 25 червня 2025, 21:16
Шахтар може провести матчі єврокубків наступного сезону на двох різних стадіонах
ФК Вісла Краків

Донецький Шахтар може провести єврокубкові матчі сезону-2024/2025 на двох різних стадіонах у двох країнах.

Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка.

Перший матч кваліфікації Ліги Європи проти фінської команди Ільвес "гірники" проведуть у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице".

Поєдинок із турецьким Бешикташем, який може відбутися в разі успіху в першому раунді відбіркового етапу, радше за все відбудеться у польському місті Краків на арені імені Генрика Реймана, який належить Віслі.

Шахтар заплатить майже 4 млн євро за оренду на кілька матчів, проте сума може змінитися залежно від багатьох факторів.

Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України. У фіналі "гірники" виявилися сильнішими за Динамо Київ.

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