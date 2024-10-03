Мбаппе не отримав виклик у збірну Франції, хоча вчора грав за Реал у Лізі чемпіонів

Нападника Реала Кіліана Мбаппе не викликали у збірну Франції на жовтневі матчі в Лізі націй.

Заявка збірної Франції на матчі проти Ізраїлю та Бельгії

Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Альфонс Ареоля (Вест Гем), Брі Самба (Ланс).

Захисники: Дайо Упамекано (Баварія), Вільям Саліба (Арсенал), Жюль Кунде (Барселона), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Тео Ернандес (Мілан), Жонатан Клос (Ніцца), Люка Дінь (Астон Вілла), Веслі Фофана (Челсі).

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал), Юссуф Фофана (Мілан), Маттео Гендузі (Лаціо), Орельєн Чуамені (Реал), Куадіо Коне (Рома), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).

Нападники: Маркус Тюрам (Інтер), Рандаль Коло Муані, Усман Дембеле, Бредлі Барколя (усі – ПСЖ), Крістофер Нкунку (Челсі), Майкл Олісе (Баварія).

Нагадаємо, тиждень тому, в матчі з Алавесом, Кіліан Мбаппе пошкодив біцепс стегна лівої ноги, але вже вчора, 2 жовтня, він повернувся на поле, вийшовши на заміну проти Лілля. Втім, поява француза не допомогла Реалу уникнути мінімальної поразки з рахунком 1:0.

Збірна Франції зіграє з Ізраїлем 10 жовтня, а з Бельгією – чотирма днями пізніше. Обидва матчі будуть виїзними, але з ізраїльтянами доведеться грати на нейтральній території через війну на Близькому Сході.