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Мбаппе обійшов Рауля та став п’ятим найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець — 15 жовтня 2026, 00:15
Мбаппе обійшов Рауля та став п’ятим найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе посів п'яте місце в історичному рейтингу найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Французький форвард відзначився голом у виїзному матчі другого туру загального етапу проти Роми (4:3).

Мбаппе забив на 25-й хвилині після передачі Діоманде, зрівнявши рахунок у зустрічі. Цей гол став для 27-річного нападника 72-м у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Завдяки цьому Мбаппе обійшов легендарного нападника Реала Рауля та одноосібно посів п'яте місце в історичному рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів.

Вище в рейтингу – Кріштіану Роналду (140 голів), Ліонель Мессі (129), Роберт Левандовський (109) і Карім Бензема (90).

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який зіграв 100 матчів у турнірі. 27-річний футболіст перевершив попереднє досягнення Ліонеля Мессі.

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