Мбаппе вперше в кар’єрі став володарем премії Onze d'Or 2026

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе став володарем премії Onze d'Or за підсумками сезону-2025/26.

Французький журнал Onze Mondial щороку з 1976-го вручає цю нагороду найкращому футболісту Європи. У голосуванні на офіційному сайті видання Мбаппе здобув переконливу перемогу, набравши 48,2% голосів.

Друге місце посів півзахисник ПСЖ Жоау Невеш, за якого проголосували 11,9% учасників опитування. Трійку лідерів замкнув його одноклубник Хвіча Кварацхелія з результатом 10,8%. До п'ятірки також увійшли вінгер Барселони Ламін Ямал (9,7%) та торішній переможець премії Усман Дембеле (7,5%).

У сезоні-2025/26 Мбаппе продемонстрував високу результативність, забивши 40 голів за Реал у всіх турнірах. Зокрема, француз став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 25 м'ячами, а в Лізі чемпіонів відзначився ще 15 разів.

Для 27-річного нападника це перша перемога в голосуванні Onze d'Or. Раніше він тричі фінішував на третьому місці.

Цьогорічна церемонія відзначила 50-річчя заснування премії. Серед її попередніх лауреатів – Дієго Марадона, Мішель Платіні, Зінедін Зідан, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Саме аргентинець є рекордсменом за кількістю перемог — він отримував Onze d'Or чотири рази. Платіні та Зідан здобували нагороду по три рази.

Раніше Мбаппе обійшов Рауля та став п'ятим найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів.