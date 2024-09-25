Реал підтвердив травму Мбаппе

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе зазнав ушкодження у матчі чемпіонату Іспанії проти Алавеса (3:2).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард не зміг дограти поєдинок Ла Ліги через проблеми з м'язами. На 80-й хвилині його замінив Арда Гюлер.

Після медичного обстеження у 25-річного француза діагностовано травму біцепса стегна лівої ноги. За його прогресом будуть спостерігати.

За інформацією Relevo, Мбаппе пропустить майбутнє мадридське дербі з Атлетико. Загалом його відновлення може зайняти три тижні.

Нагадаємо, у матчі з Алавесом Кіліан відзначився голом. Загалом на його рахунку 9 поєдинків за "вершкових", в яких він забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.

Напередодні Мбаппе обійшов колишнього українського форварда, а нині президента Української асоціації футболу, Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів.