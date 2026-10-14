Мбаппе перевершив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який зіграв 100 матчів у турнірі.

Форвард розпочав у стартовому складі виїзний матч 2 туру основного етапу ЛЧ проти Роми, який він проводить у віці 27 років та 297 днів.

Попередній рекорд належав аргентинцю Ліонелю Мессі, який провів 100-ту зустріч Ліги чемпіонів у віці 28 років 84 днів. Цікаво, що Мессі встановив це досягнення також у матчі з Ромою у вересні 2015 років.

Француз дебютував у Лізі чемпіонів у 2016 році в 17-річному віці, Мессі - у 2004-му.

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Раніше повідомлялося, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор отримав дискваліфікацію на чотири матчі за червону картку у матчі чемпіонату Іспанії.