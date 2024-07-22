Динамо визначилось із заявкою на матчі проти Партизана в ЛЧ

Київське Динамо визначилось із заявкою на матчі проти белградського Партизана в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Список футболістів з'явився на офіційному сайті УЄФА.

Усього до заявки потрапили 24 футболісти. Зазначимо, що в ній відсутні Валентин Рубчинський та Максим Брагару, які перебувають у складі олімпійської збірної України. Також поза заявкою залишились Назар Волошин та Максим Дячук.

Заявка Динамо на матчі проти Партизана в ЛЧ

Воротарі: Бущан, Моргун, Нещерет.

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Попов, Караваєв, Михавко, Себальос, Тимчик.

Півзахисники: Андрієвський, Бражко, Буяльський, Діалло, Кабаєв, Лонвейк, Пiхальонок, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко.

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга.

Перший матч між Динамо і Партизаном відбудеться 23 липня в Любліні, а матч-відповідь команди проведуть 31 липня в Белграді.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.