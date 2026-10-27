Кендзьорек: У мене немає жодних домовленостей із президентом Динамо

Виконувач обов'язки головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек оцінив своє майбутнє у київському клубі.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

Польський фахівець зазначив, що немає жодної домовленості з президентом клубу Ігорем Суркісом.

"Дуже хороше запитання. У мене немає жодних домовленостей із президентом Динамо, я повністю сфокусований на своїй роботі. Ця робота дуже сильно захоплює мене.

Тож можу пообіцяти одне: я і мої помічники робитимемо все можливе, щоб перемагати в кожному матчі. Саме на цьому ми зараз і сконцентровані", – сказав Кендзьорек.