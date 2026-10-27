Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Кендзьорек: У мене немає жодних домовленостей із президентом Динамо

Олександр Булава — 27 жовтня 2026, 22:14
Кендзьорек: У мене немає жодних домовленостей із президентом Динамо
Мацей Кендзьорек
Динамо

Виконувач обов'язки головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек оцінив своє майбутнє у київському клубі.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

Польський фахівець зазначив, що немає жодної домовленості з президентом клубу Ігорем Суркісом.

"Дуже хороше запитання. У мене немає жодних домовленостей із президентом Динамо, я повністю сфокусований на своїй роботі. Ця робота дуже сильно захоплює мене.

Тож можу пообіцяти одне: я і мої помічники робитимемо все можливе, щоб перемагати в кожному матчі. Саме на цьому ми зараз і сконцентровані", – сказав Кендзьорек.

Нагадаємо, напередодні Шахтар розгромив Динамо та вийшов у чвертьфінал Кубку України.

Динамо Київ

Динамо Київ

Туран: І до вилучення Шахтар контролював гру
Три голи, три вилучення та сльози Михавка: як Шахтар із розгромом взяв реванш у Динамо в Кубку України
Назарина: Динамо нас не здивувало
Кендзьорек: Дуже складно грати у меншості проти Шахтаря
Михавко: Я розумію, що ця поразка через мою червону картку

Останні новини