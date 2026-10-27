Огундана: Не думаю, що проти Шахтаря нам чогось не вистачило

Півзахисник Динамо Шола Огнудана поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Кубку України проти донецького Шахтаря.

Слова нігерійського хавбека наводить пресслужба киян.

"Ми докладали всіх зусиль, щоб перемогти. Повернемося сильнішими й постараємося перемогти в наступних матчах і грати на високому рівні. Високий пресинг добре вдавався нам, і ми були задоволені цим. Проте зараз це не має значення, бо зазнали поразки.

У перерві ми намагалися побудувати план, який допоміг би відігратися. Але це футбол, бувають і перемоги, і поразки. Зараз найважливіше – зосередитися на наступній грі. Не думаю, що чогось не вистачило. Ми старалися створити моменти, щоб відігратися", – заявив Огундана.