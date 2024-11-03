Довбик отримав одну з найвищих оцінок серед гравців Роми за матч проти Верони

Український форвард Роми Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок серед усіх гравців за матч проти Верони в межах 11 туру Серії А.

Статистичний портал Whoscored оцінив гру українця в 7.0 балів.

Довбик зрівняв рахунок на 53-й хвилині зустрічі. Найкраща оцінка серед гравців римського клубу в нападника Матіаса Соуле, який також відзначився забитим м'ячем.

Втім, ці два голи не допомогли римлянам уникнути поразки в матчі.

Для Довбика цей гол став шостим за 13 зіграних матчів у складі "вовків".

Нагадаємо, українець розпочав матч зі стартових хвилин. Раніше 27-річний нападник оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).