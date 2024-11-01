Юрич озвучив причину відсутності Довбика в грі з Торіно

Наставник Роми Іван Юрич заявив, що український форвард команди Артем Довбик пропустив гру проти Торіно (1:0) через вірус.

Його слова цитує Football-italia.

"Через вірусне захворювання Довбика нам довелося використовувати варіант із Пауло Дибалою як "хибну дев’ятку", це непогано спрацювало, але дуже важливо, щоб Артем відновився до неділі, і я сподіваюся, що він зможе це зробити", – сказав Юрич.

У нинішньому сезоні Довбик зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.

Зазначимо, що наступним суперником "вовків" у Серії А буде Верона.