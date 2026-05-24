Верона – Рома: де дивитися матч команди Довбика в останньому турі Серії А

У неділю, 24 травня, відбудеться поєдинок останнього 38 туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2025/26, в якому Верона вдома прийматиме Рому Артема Довбика.

Подивитися цей матч можна на медіаплатформі MEGOGO. Гра на Стадіо Марк'Антоніо Бентегоді розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Рома, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,37. Нічия – 5,10. Виграш господарів – 9,60.

Зауважимо, що гарантувала собі місце в єврокубках та близька до виходу в Лігу чемпіонів (+2 бали над Комо та Ювентусом). Верона ж достроково вилетіла з Серії А, посівши передостаннє місце.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Ювентуса. У поточному сезоні на рахунку 28-річного українського нападника 3 голи та 2 асисти в 18 матчах у всіх турнірах.

