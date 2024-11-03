Довбик – у старті Роми на матч 11 туру Серії А проти Верони
Артем Довбик
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Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 11 туру Серії А проти Верони у стартовому складі.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Матч Верона – Рома розпочнеться о 19:00.
Раніше 27-річний Довбик оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).
У нинішньому сезоні нападник зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.
Наразі підопічні Івана Юрича з 13 балами в активі посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Серії А.