Інтер – Верона: прогноз букмекерів на матч 37 туру Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 37 туру італійської Серії А між міланським Інтером та Вероною.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Інтер, коефіцієнт на перемогу "нерадзуррі" – 1,30. Нічия оцінюється в 7,40, перемога Верони – у 8,00.

Поєдинок Інтер – Верона відбудеться 17 травня на стадіоні "Сан Сіро" імені Джузеппе Меацца в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії поточного сезону, а Верона втратила шанси на збереження прописки в еліті, посідаючи передостаннє, 19 місце.

