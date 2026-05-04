Бремер визнав помилку в грі проти Верони

Центральний захисник Ювентуса Глейсон Бремер публічно перепросив за власну результативну помилку в домашньому матчі проти Верони, який завершився внічию.

Помилка Бремера сталася, коли він намагався вийти з оборони через пас на П'єра Калулу у власному штрафному. Передачу перехопив Брадарич, який одразу ж віддав м'яч на Боуї. Той залишився без опіки та переграв голкіпера Ді Грегоріо ударом у ближній кут, відкривши рахунок.

Після фінального свистка захисник опублікував звернення у своїх соціальних мережах.

"Сьогодні через непорозуміння помилка була моєю. Я беру на себе повну відповідальність, ніяких виправдань. Я мав зіграти краще. Тепер ми згуртовані як ніколи, до самого кінця", – написав бразилець.

Головний тренер команди Лучано Спаллетті також прокоментував цей епізод, визнавши слабкі сторони своїх підопічних.

"Бремер і Келлі – два чудових захисники з точки зору індивідуальної якості та боротьби віч-на-віч. Але в плані виходу з оборони вони мають певні недоліки, і це ті аспекти, з якими нам доводиться миритися", – пояснив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Ювентус врятувався від поразки Вероні, яка вже достроково вилетіла у Серію В.