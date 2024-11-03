Аталанта завдала Наполі другої поразки в сезоні у 11 турі Серії А
Лідер чемпіонату Італії, Наполі, зазнав домашньої поразки 0:3 від Аталанти у 11 турі Серії А. Два м’ячі гості забили ще у першому таймі: дубль оформив Адемола Лукман, двічі йому асистував Шарль де Кетеларе. Крапку в матчі поставив Маттео Ретегі вже у компенсований до другого тайму час.
Наполі – Аталанта – 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 10 Лукман, 0:2 – 31 Лукман, 0:3 – 90+3 Ретегі
Сьогодні, 3 листопада, відбудуться ще три матчі в рамках 11 туру Серії А:
16:00 Торіно – Фіорентина
19:00 Верона – Рома
21:45 Інтер – Венеція
Це друга поразка Наполі у поточному сезоні Серії А. Першої команда Антоніо Конте зазнала ще у стартовому турі чемпіонату від Верони з аналогічним рахунком, 0:3.
Незважаючи на поразку, неаполітанці збережуть лідерство у турнірній таблиці після завершення 11 туру: перед його стартом підопічні Конте випереджали найближчого переслідувача, Інтер, на 4 бали.
Аталанта на даний момент вийшла на друге місце, і відстає від Наполі на 3 очки.
Вчора Ювентус на виїзді обіграв Удінезе.