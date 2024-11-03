Аталанта завдала Наполі другої поразки в сезоні у 11 турі Серії А

Лідер чемпіонату Італії, Наполі, зазнав домашньої поразки 0:3 від Аталанти у 11 турі Серії А. Два м’ячі гості забили ще у першому таймі: дубль оформив Адемола Лукман, двічі йому асистував Шарль де Кетеларе. Крапку в матчі поставив Маттео Ретегі вже у компенсований до другого тайму час.

Чемпіонат Італії – Серія А

11 тур, 3 листопада

Наполі – Аталанта – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Лукман, 0:2 – 31 Лукман, 0:3 – 90+3 Ретегі

Сьогодні, 3 листопада, відбудуться ще три матчі в рамках 11 туру Серії А:

16:00 Торіно – Фіорентина

19:00 Верона – Рома

21:45 Інтер – Венеція

Це друга поразка Наполі у поточному сезоні Серії А. Першої команда Антоніо Конте зазнала ще у стартовому турі чемпіонату від Верони з аналогічним рахунком, 0:3.

Незважаючи на поразку, неаполітанці збережуть лідерство у турнірній таблиці після завершення 11 туру: перед його стартом підопічні Конте випереджали найближчого переслідувача, Інтер, на 4 бали.

Аталанта на даний момент вийшла на друге місце, і відстає від Наполі на 3 очки.

Вчора Ювентус на виїзді обіграв Удінезе.