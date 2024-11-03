Довбик відзначився голом у матчі проти Верони

Український форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у матчі 11 туру Серії А проти Верони.

На 53-й хвилині зустрічі Артем замкнув простріл з правого флангу від Челіка й буквально заштовхав м'яч у ворота суперника, зрівнявши рахунок (2:2).

Для Довбика цей гол став шостим за 13 зіграних матчів у складі "вовків".

Нагадаємо, українець розпочав матч зі стартових хвилин. Раніше 27-річний Довбик оговтався від лихоманки, через яку він пропускав матч з Торіно (1:0).